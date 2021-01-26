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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adapazarı'nda mobil atık merkezi kuruldu

İHA

Adapazarı'nda mobil atık merkezi kuruldu

Adapazarı Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçe merkezindeki iki ayrı noktaya 'Mobil Atık Geliştirme Merkezi' kurdu.
Atıkların geri kazandırılması konusunda çalışmalarını sürdüren Adapazarı Belediyesi, son olarak ilçe merkezindeki iki ayrı noktada Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturdu. Sıfır atık çalışmalarını çok önemsediklerini ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, merkezlerin sayısını artıracaklarını kaydetti. Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha çevreci bir Adapazarı için aralıksız çalıştıklarını dile getiren Işıksu, şu ifadeleri kullandı:
"Sıfır Atık Müdürlüğümüzün bünyesinde etap etap çalışmaları hayata geçirdik. Son olarak şehir merkezinde Belediyemizin önündeki meydanda ve Demokrasi Meydanının arkasında olmak üzere iki ayrı noktada kurduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezi ile kağıt, plastik, cam, metal, elektronik, bitkisel yağ ve pil atıkları olmak üzere altı farklı bölümde atıkları toplayarak ayrıştırmaya başladık. Merkezlerimizin sayısını da artıracağız. Hemşehrilerimiz söz konusu atıkları Mobil Atık Getirme Merkezlerimize getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir çevre adına Sıfır Atık çalışmalarımız aralıksız sürecek çünkü Adapazarı’mızı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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