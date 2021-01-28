Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın silahla ateş etmesi, çevredeki vatandaşların panik ve korku içinde kaçışması ve ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-01-28 19:03:57



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