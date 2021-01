Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2020 yılında, eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, ArGe, yayın ve üniversite sektör işbirliği başta olmak üzere birçok alanda yapılan yeniliklerin bu yıl da artarak sürdürülmesini hedefliyor.

SAÜ, geçen yıl eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, ArGe, yayınlar, üniversitesektör işbirliği, teknokent, engelli öğrenciler, dijital üniversite ve kampüs hayatı gibi birçok alanda gerçekleştirdiği yeniliklere ek olarak 2021 yılında da bu alanlarda iyileştirme çalışmalarına devam edecek.



Kampüslerde tüm birim tabelaları Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak

SAÜ’nün 2021 hedefleri arasında İngilizce program sayısı 24’e çıkarılacak. Bunun yanı sıra anlaşma sayısı artırılarak Erasmus ve Mevlana hareketliliğinde gelen öğrenci sayısının yükselmesi sağlanacak. TOEFL iBT (Test Of English as a Foreign Language, Internet Based Test) sınavı SAÜ ana yerleşkesinde yapılabilecek. Uluslararasılaşma için Görünürlük ve Tanıtım Çalışmaları kapsamında bu yıl web sayfalarının tamamı Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacak. Kampüslerde tüm birim tabelaları Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yenilenecek. Yine bu yıl ön lisans diplomaları da çift dilde (Türkçe/İngilizce) verilmek suretiyle tüm diplomalarda çift dile geçilmiş olacak.



Dijital sistemler ve ürünlerin markalaşması sağlanacak

Hayata geçirilen projelere yenilerini ekleyen SAÜ, Laboratuvarlar ve cihazların geçen yıl kullanıma açılan Merkezi Laboratuvar Yönetim Sistemi (LABSİS) üzerinden yönetiminde etkinlik geliştirilecek. ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’ tedavi faaliyetleri başlayacak. BAUM biriminde geliştirilen dijital sistemlerin diğer üniversitelerle paylaşımı için yöntemler geliştirilecek. BAUM tarafından dijital sistemler alanında üniversitelerin yanı sıra endüstri ile de projeler gerçekleştirilecek. Geliştirilen dijital sistemler ve ürünlerin markalaşması ve patentleşmesi sağlanacak.



Uzay ve Havacılık Uygulama ve Prototip Merkezi hayata geçirilecek

2021 yılında SAÜ tarafından mevcut firmaların kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirilerek uluslararası pazara açılması desteklenecek. Uluslararası ve ulusal yatırım firmalarıyla işbirliği içerisinde Teknoloji Yatırım Fonu kurularak Teknokent bünyesindeki firmalara ve özellikle genç girişimcilerimizin firmalarına ortak olunacak. Patent ticarileştirilmesine verilen önem sürdürülecek. Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi (NİGEM) projesi ile her yıl 40 öğrenci, uygulamaya dönük ileri yüksek teknoloji bilgi yeterliliğine sahip olarak sektörlere kazandırılacak. Uzay ve Havacılık Uygulama ve Prototip Merkezi (SAÜTEK54HUMA) hayata geçirilecek.



Engelli öğrenci ve personele gerekli destekler sağlanacak

Birçok yeniliklere atılan SAÜ, 2021’de ise erişilebilirlik artırılacak, engel gruplarına göre öğrenci ve personele gerekli destekler sağlanacak. Aday olarak gösterilen 4 fakültenin Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü alması için gerekli adımlar atılacak. Kütüphane, Kültür ve Kongre Merkezi ile 6 fakülte için Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerine başvuru yapılacak.

