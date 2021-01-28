Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla 17 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 kişiden 12´si adliyeye sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tıbbi sekreter olarak görev yaptıkları öğrenilen Özgür K. ve Şeref D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2´si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-01-28 21:47:54
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