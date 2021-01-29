Kasasına yüklediği aşırı yük kazaya davetiye çıkarttı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.

Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı üzerinden Çevre Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği ağaçlar adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki ağaçların her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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