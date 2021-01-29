Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da polisin operasyonu ile 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan 2 araçta yapılan aramada 15,5 kilo esrar ve 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu M.K. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-01-29 12:38:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.