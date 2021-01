Unuttuğu para dolu cüzdanına mağaza çalışanlarının sayesinde kavuştu Türk Telekom mağazasında cihazlara bakarken para dolu cüzdanını unuttu Mağaza çalışanlarından duyarlı hareket, unutulan cüzdanı sahibine teslim ettiler

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde numara değişikliği için gittiği Türk Telekom mağazasında, içi para dolu cüzdanını unutan kadına mağaza çalışanları ulaştı. Cüzdanına kavuşan kadın, çalışanlara teşekkür etti.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesinde bulunan Türk Telekom mağazasına numara değişikliği için giden ve sonrasında cihazlara bakan Emine Köse ve kızı, dalgınlıkla içerisinde 5 bin TL ve 200 dolar bulunan cüzdanı unutarak mağazadan ayrıldı. Durumu fark eden mağaza çalışanları ise Köse’nin iletişim bilgilerine ulaşarak durumu anlattı. Mağazaya gelen kadın cüzdanı geri aldığı için rahat bir nefes alırken çalışanlara da teşekkür etti.

İçi para cüzdanının unutulma anı ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; kadının numara değişim işlemleri sonrasında bayide bulunan cihazlara baktığı ve daha sonrasında mağazadan ayrıldığı anlar yer aldı.



Cüzdanımı bıraktığım gibi geri aldım

Cüzdanını mağazada unutan ve kendisini arayarak durumu aktaran mağaza çalışanlarına teşekkür eden Emine Köse, “Biraz acelem vardı, buraya gelerek telefon hattını değiştirdik. O esnada nasıl olduysa cüzdanımı burada unuttum ve gittim. Gittikten bir süre sonra cüzdanımın yanımda olmadığını fark ettim. Daha sonrasında telefonumu aradılar bu mağazadan sağ olsunlar. Bende geldim ve cüzdanımı aldım. Cüzdanımı kontrol ettim ve eksik bir şey yok, her şey yerinde sağ olsunlar emanetimi güzel korumuşlar. Belki bu durumda başkası olsaydı kullanabilirdi, vermeyebilirdi her şeyi yapabilirdi. Başka türlü de olabilirdi, Allah razı olsun cüzdanımı bıraktığım gibi geri aldım. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, Allah ne dilekleri varsa kabul etsin. Cüzdanımda 5 bin ve birde 200 dolarım vardı, kontrol ettim hepsi içerisinde” dedi.



Müşterimiz memnun oldu, bizim de içimiz rahat etti

Türk Telekom bayisinde yaşanan olayı anlatan Mağaza Müdürü Yasemin Can, “Biraz önce müşterimiz mağazamıza numara taşıma işlemi yapmak için geldi. İşlemini yaptık ve bitirdikten sonra cihazlarımıza da bakmak istedi. Kendisine cihazlarımızı tanıttık ve o esnada cüzdanını cihaz ünitesinin üzerinde unutmuş müşterimiz. Biz müşterimiz buradayken durumu fark etmedik, o gittikten sonra mağaza çalışanı arkadaşlarımızdan bir tanesi cüzdanı fark etti. Cüzdanı görünce bizde cüzdanın içerisine bakmak durumunda kaldık ve orada müşterimizin irtibat bilgilerini bulduk, aradık kendisini. Cüzdanında da ciddiye alınacak bir rakamda para vardı. Aradık geldi, kendisine cüzdanı iade ettik, müşterimiz de memnun oldu ve açıkçası bizim de içimiz rahat etti” diye konuştu.

