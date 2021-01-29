Sigorta acentelerinden 'dolandırıcılık' uyarısı 'Hasar sonrası danışmanlık hizmeti' adı altında dolandırıcılık yapıyorlar Sakarya Sigorta Acenteleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tan: "Lütfen asılsız ve yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz"

Sakarya Sigorta Acenteleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tan, 'sigortacıyım' diyerek hasar sonrası danışmanlık hizmeti verdiğini iddia edip, dolandırıcılık yapan şüphelilere karşı vatandaşları uyardı. Tan, "Yaşamış olduğunuz hasar sonucu mağduriyetlere yeni bir mağduriyet eklememek sizin elinizde. Lütfen asılsız ve yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz" dedi.

'Hasar sonrası danışmanlık hizmetleri' adı altında çeşitli dolandırıcılık olaylarının yaşandığına dikkat çeken Başkan Emre Tan, ulusal medyada yer alan ve 'sigortacı' olarak tanıtılan dolandırıcıların sigortacı olmadığını belirtti. Tan, "Bu tip kurum ve kuruluşların çalışma şekilleri, usul ve esasları fiziki şartları asla bir sigorta acentesi ile aynı değildir. Bu tip kurum ve kuruluşların sigorta poliçe kesme yetkileri yoktur ve poliçe tanzim etmezler. Sigorta acenteliği onurlu ve gururlu bir meslektir. İnsanların kayıpları ve acıları üzerinden maddi kazanç devşirmek hiçbir meslektaşımızın aklının ucundan dahi geçmez" diye konuştu.

"Asılsız ve yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz"

Bir vatandaşın kaza yapıp, maddi ve manevi zararının olduğunu gördüklerine üzüldüklerini ifade eden Tan, "En az vatandaşımız kadar dertleniyor, onunla beraber üzülüyoruz. En hızlı şekilde yaralarını sarmak için eksper, servis, tedarikçi firma ve sigorta şirketi arasında köprü vazifesi görüp, mağduriyeti en hızlı şekilde sonlandırmak istiyoruz. Bu işlemleri yaparken de vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yaralamalı veya ölümle sonuçlanan kazalarda maalesef art niyetli bazı hastane personelleri mağdur kişiye ait iletişim bilgilerini ve ne yazık ki kişisel verileri ücret karşılığında bu firmalara satmaktadır. Nitekim yakın tarihte bu sebeple bazı hastane personelleri tutuklandı. Yaşamış olduğunuz hasar sonucu mağduriyetlere yeni bir mağduriyet eklememek sizin elinizde. Lütfen asılsız ve yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.



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