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Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu İlkokulda iki personel arasında çıkan tartıma kanlı bitti

İHA

Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu İlkokulda iki personel arasında çıkan tartıma kanlı bitti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir ilkokulda görevli iki personel arasında çıkan kavgada bir kişi başına aldığı kürek darbesi neticesinde yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda bu sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; ilkokulda görevli iki personel arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri yerde gördüğü küreği eline alarak keskin kısmıyla personelin başına vurdu. Aldığı darbe sonucu kanlar içinde yere yığılan personel, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan personel ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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