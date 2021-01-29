Radyoyu açmak isterken canından oluyordu Kaza yapan sürücü Mustafa Altay: “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı, nasıl kaçırdım, ben de anlamadım”

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir sürücünün radyoyu açmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı tarlaya uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 54 FL 291 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün radyoyu açmak istemesi sonrasında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Mustafa A., “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı, nasıl kaçırdım, ben de anlamadım” ifadelerini kullandı.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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