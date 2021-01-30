Uzmanlardan salgın döneminde kadınlara `erken teşhis´ uyarısı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan salgın döneminde kadınlara `erken teşhis´ uyarısı 

DHA

Uzmanlardan salgın döneminde kadınlara `erken teşhis´ uyarısı 


Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Prof. Dr. Belma Koçer ve Doç. Dr. Yasemin Gündüz, koronavirüs salgını nedeniyle belirti göstermesine rağmen hastaneye başvurmayan çok sayıda kadında ileri derecede meme kanserine rastlandığını belirterek, kadınlara `erken teşhis için hastanelere başvurun´ uyarısı yaptı. 
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde genel cerrah olarak görev yapan Prof. Dr. Belma Koçer, dünyada kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu söyleyerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Belma Koçer meme kanserini artıran en önemli faktörün şişmanlık olduğunu belirterek, "Yaşam boyu her 8 kadından 1'i meme kanseri olmaktadır. Kadınlarda ölümlerin yüzde 14'ünden bu hastalık sorumludur. Genellikle 50 ile 70 yaş arasında gözlemlenmektedir. Fakat ülkemizde meme kanserinin yüzde 40'ı, 50 yaşın altındadır. Meme kanserinin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Meme kanserini artıran faktörlerden en önemlisi şişmanlıktır. Stres, ailede kuvvetli meme kanseri öyküsünün olması, birtakım genetik bozukluk olması, egzersiz yapmamak, sigara ve alkol kullanımı da meme kanseri riskini arttırır. Memede ele gelen sert, ağrısız, hareketsiz bir kitle, meme cildinde yeni gelişen bir şişlik, ödem, kızarıklık, meme başında çekinti, koltuk altında şişlik ve kanlı meme başı akıntısı meme kanserini düşündürecek bulgulardır" dedi.
'BAŞVURULARIN GECİKMESİ HASTALIĞIN İLERLEMESİNE YOL AÇIYOR'
Pandemi nedeniyle hastaneye başvurmayanların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koçer, "Yeni gelişen tedavi yöntemleriyle meme kanserinin yaşam ömrü uzundur. Yalnız erken tanı bu tedavilerin uygulanabilirliği çok önemlidir. Erken tanı yapılan hastalarda hem meme koruma şansını elde etmiş oluyoruz hem de koltuk altı temizlemeden sadece örnekleme ameliyatı ile tedaviyi tamamlamış olabiliyoruz. Pandemi nedeniyle birçok vatandaşımız da sağlık şikayetleri nedeniyle hastanelere başvurmayı geciktirmekte. Bunlar da önemli sağlık sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle meme kanseri gibi erken yakalandığı zaman iyi sonuç alınabilecek hastalık türlerinde geç başvurular hastalığın daha ilerlemesine ve yayılmasına sebep olmaktadır" diye konuştu. 
'ŞİKAYETİ OLMAYAN DA KONTROLE GELMELİ'
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan ve 10 yıldır meme radyolojisi alanında görev alan Doç. Dr. Yasemin Gündüz, herhangi bir şikayeti olmayan kadınların da yılda bir kez kontrol amacıyla hastaneye başvurması gerektiğini belirterek, "Birinci derece yakınında meme kanseri öyküsü olan, meme kanserine yakalanma olasılığı yüksek bir genetik hastalığı olan veya bu hastalığa yakalanacak gene sahip olan hastalarda 40 yaşından önce de mamografik inceleme yapılabilmektedir. Mamografik incelemeler ile kanseri henüz bulgu vermeden erken dönemde yakalama şansımız var, fakat her kanseri yakalayamıyoruz. Pandemi sürecinde virüs bulaşma riski nedeniyle birçok hasta hastaneye gelmekte çekindi. Bu da daha ileri evrede meme kanserinin saptanma oranını artırdı. Memesinde kitlesi veya herhangi bir şikayeti olan hasta veya tarama nedeniyle şikayeti olmayan hastalar maske ve mesafe kurallarına uyarak ve randevularını alarak hastanemize güvenle başvurabilirler" dedi. 
'SALGINDAN KORKUP HASTANEYE GELMEMİŞ' 
Kendisinde oluşan belirtiler sonrası doktora başvuran ve meme kanseri teşhisi konulan, ancak koronavirüs salgınından korkup hastaneye gitmeyince vücuduna yayılan kanser nedeniyle 8 ay sonra acil ameliyata alınan Nihal Ardıç (59), "8 ay önce küçük bir şeydi. Koronavirüs sürecinin bitmesini bekledim. Normalleşme sürecinde hastaneye geldim. Tedavi oldum. Şu an çok iyiyim. İnsanlara tavsiyem beklemesinler, hastaneye gelsinler" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-01-30 08:46:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir anda kaydı, gitti' dedi
YEREL HABERLER Radyoyu açmaya çalışırken tarlaya girdi, 'Araç bir ...
Başkan Kılıç, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor
Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Sakarya Üniversitesi'nde açılıyor
YEREL HABERLER Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Sakarya ...
Radyoyu açmak isterken canından oluyordu Kaza yapan sürücü Mustafa Altay: “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı, nasıl kaçırdım, ben de anlamadım”
YEREL HABERLER Radyoyu açmak isterken canından oluyordu Kaza yapan ...
Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu 61 yaşındaki kişi kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi ...
Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu İlkokulda iki personel arasında çıkan tartıma kanlı bitti
YEREL HABERLER Tartıştığı personelin kafasına kürekle ...
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı son ...
Sigorta acentelerinden 'dolandırıcılık' uyarısı 'Hasar sonrası danışmanlık hizmeti' adı altında dolandırıcılık yapıyorlar Sakarya Sigorta Acenteleri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tan: "Lütfen asılsız ve yetkisiz kişilere itibar etmeyiniz"
YEREL HABERLER Sigorta acentelerinden 'dolandırıcılık' ...
Unuttuğu para dolu cüzdanına mağaza çalışanlarının sayesinde kavuştu Türk Telekom mağazasında cihazlara bakarken para dolu cüzdanını unuttu Mağaza çalışanlarından duyarlı hareket, unutulan cüzdanı sahibine teslim ettiler
YEREL HABERLER Unuttuğu para dolu cüzdanına mağaza çalışanlarının ...
Sakarya'da 22 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Doğudan batıya uzanan uyuşturucu sevkiyatına polis engeli
YEREL HABERLER Sakarya'da 22 bin adet uyuşturucu hap ele ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap verdi AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu: “1 yıldır kira almadığımız kafeler var”
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu hakkındaki iddialara sosyal medyadan ...
Kasasına yüklediği aşırı yük kazaya davetiye çıkarttı
YEREL HABERLER Kasasına yüklediği aşırı yük kazaya davetiye çıkarttı
Sakarya'da rüşvet karşılığı engelli raporu çıkaran sağlıkçılara operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da rüşvet karşılığı engelli raporu çıkaran ...
TIR'a çarpıp takla atan otomobilden çıkıp, yaya olarak kaçtılar
YEREL HABERLER TIR'a çarpıp takla atan otomobilden çıkıp, yaya ...
Çarptığı tırın sürücüsüne küfür etti, takla atan aracını bırakarak kaçtı Tıra çarparak kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı Tır şoförü: “Aracımı bırakıp yardıma koştum, küfür ederek yaklaşmayın bize dedi”
YEREL HABERLER Çarptığı tırın sürücüsüne küfür etti, takla atan ...
Sakarya’da nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı detay Hayatını kaybeden kişi 1 ay sonra ikinci çocuğunu kucağına alacaktı
YEREL HABERLER Sakarya’da nikah konvoyundaki silahlı dehşette acı ...
Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 ...
Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata ...
Sobaya attıkları fındık kabukları, evlerinden ediyordu Küllenmiş fındık kabukları tekrar alevlenince yangın çıktı
YEREL HABERLER Sobaya attıkları fındık kabukları, evlerinden ...
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)
YEREL HABERLER Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı ...
1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda dehşet anları güvenlik kamerasında Ekipler saldırganın gidebileceği adreslere operasyon düzenliyor
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıda dehşet anları ...
Sigorta usulsüzlüğünde gözaltı sayısı 17’ye yükseldi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 2 tıbbi sekreter gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sigorta usulsüzlüğünde gözaltı sayısı 17’ye ...