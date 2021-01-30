267 ekip ve 717 polis ile göçmen kaçakçılığı uygulaması Uygulamada aranması bulunan 7 şahıs ile 21 düzensiz göçmen yakalandı

– Sakarya’da 267 ekip ve 717 polisle, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve aranan şahısların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen uygulamada, 7 şahıs ile 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi ve aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm il genelinde Göçmen Kaçakçılığı uygulaması yapıldı. Bugün toplamda 39 uygulama noktası 267 ekip ve 717 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda 467 alışveriş yapılan iş yeri, 512 cadde/sokak/meydan, 124 park, 97 yürüyüş alanı/ metruk bina, 23 tır garajı/otobüs terminali/tren garı, 17 balıkçı barınağı/sahil şeridi/liman, 87'ü toplu taşıma aracı olmak üzere toplam 467 araç kontrol edildi, bin 152 şahıs sorgulandı. Yapılan uygulamada hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olmaktan aranan F.K., yine hırsızlık suçundan aranan T. Ö., reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan aranan E.K., kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası, iftira ve cezaevi firarisi suçlarından aranan Ş.İ., hakkında kırmızı bülten aranması bulunan 2 Irak uyruklu erkek şahıs, hakkında sınır dışı edilmek üzere aranması olan 1 Irak uyruklu erkek şahıs yakalandı. Ayrıca, kaçak yollar ile ülkeye giriş yapmış 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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