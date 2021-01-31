Düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi'nde yolda yürüyen Ayhan Ayan, su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark etti. Su kuyusuna yönelen Ayan içinde yavru köpeği görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye erleri, kuyuda mahsur kalan yavru köpeği özel bir aparat ile dışarı çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan yavru köpek annesini bulması için güvenli bir alana bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-01-31 12:40:25



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