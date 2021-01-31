Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, küçük yaştaki çocuklar bahçe duvarının kenarında iddiaya göre uyuşturucu kullanırken; cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Sapanca´da, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk bahçe duvarının kenarında otururken, iddiaya göre uyuşturucu kullanıyorlardı ve bir vatandaş da onları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Uyuşturucu kullanan 3 çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Kova yapıyorlar. Yaşları daha 12-13" derken, "Nereye gidiyor bu nesil" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Polis görüntüleri inceleyerek soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-01-31 16:45:22



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