Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, D650 AdapazarıKarasu yolu Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan S.M. isimli kadın sürücü idaresindeki 07 AGL 031 plakalı Peugeot markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, kadın sürücünün burnu bile kanamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.