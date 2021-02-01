Evinin önündeki aracı kurşunlandı

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, Sinan Altun´un evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç kurşunlandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kaynarca ilçesi Balcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan Altun´un evinin önünde park halinde bulunan 41 N 6539 plakalı hafif ticari araca otomobille gelen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sinan Altun´un ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta ve çevrede incelemeye yapan ekipler, olay yerinden uzaklaşan beyaz renkli otomobilin plakasını tespit edip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-02-01 12:13:58



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