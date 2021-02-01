Evinin önündeki aracı kurşunlandı

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, Sinan Altun´un evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç kurşunlandı.
Olay, sabah saatlerinde, Kaynarca ilçesi Balcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Sinan Altun´un evinin önünde park halinde bulunan 41 N 6539 plakalı hafif ticari araca otomobille gelen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Sinan Altun´un ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta ve çevrede incelemeye yapan ekipler, olay yerinden uzaklaşan beyaz renkli otomobilin plakasını tespit edip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2021-02-01 12:13:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.