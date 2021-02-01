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800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında silahla vurulmuş halde buldu Köpeği öldürdüğünü iddia ettiği kişiden ise şikayetçi oldu

İHA

800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında silahla vurulmuş halde buldu Köpeği öldürdüğünü iddia ettiği kişiden ise şikayetçi oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 800 tavuğa bekçilik eden cane corsa cinsi köpeğini, dere kenarında vurularak öldürülmüş halde bulan adam, köpeği vurduğunu iddia eden kişi hakkında şikayetçi oldu.
Olay, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşandı. Pınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Cambaz'ın 800 tavuğuna bekçilik yapan cane corsa cinsi köpeği, 4 gün önce ortadan kayboldu. İlçede köpeğini arayan adam ‘Köpeğini vurdular’ şeklinde ihbar alınca verilen adrese gitti. İsabalı Mahallesi'ndeki F.T.'nin evine giden Cambaz, bölgedeki bir derede köpeğini ölmüş halde buldu. Bu manzarayı görünce şoke olan adam, köpeği vurduğunu iddia ettiği F.T.’den şikayetçi oldu. Şüphelinin evinde ve bahçesinde inceleme yapan jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gittim derede gördüm ve şoke oldum
Ramazan Cambaz, olayı yapan kişinin telefonda itiraf ettiğini ve köpeğinin yerini söylediğini belirterek, “Bizim köpeğimiz bahçeden kaçtı. Daha sonra ben bunu kayıp diye gece yarısı sosyal medyada yazdım. Aradan bir gün geçti ihbar geldi. Köpeği sordular, siyah tasması var dedim. Köpeğimin vurulduğunu öğrendim. Mahalleye gittik muhtara söyledim durumu. Birlikte gittik baktık. Vuran kişi sürekli silah atıyormuş. Hatta bu kişiyi uyarmışlar. Bu kişinin evine gittik, seslendi muhtar. Dereye attığı söylenmişti, ben oraya indim. Muhtar evde yok dedi, numarasını alıp aradım 'köpeğimi nereye attın?' diye sordum. Dereye attığını söyledi, gittim derede gördüm ve şoke oldum. Köpek mahallenin tam ortasındaydı. Jandarmayı aradık, geldiler. Fotoğraflarını aldılar” dedi.

Bu bir can, insandan farksız
Hayvanlara eziyet edenlerin ceza alması gerektiğini ifade eden Cambaz, “Komutana bahçeme girdi, tavuklara saldırdı demiş ama bahçesi tel örgüyle çevrili. Komutanla yürürken yan taraftaki komşusunun olayı gördüğünü söyledi. Görgü tanığının oğlu geldi sorduk 'köpeklere bağırdı, dışarda vurdu' dedi. Komşusu uyarmış bu sahipli köpek diye. Bir de vurunca 'vurdum işte boşver' demiş. Bahçede iz yoktu, kovanlar gösteriyordu, dışarda vurmuş. Bu köpeğe biz baktık, bunu yapanlara en ağır ceza verilsin istiyoruz. Bu canilerin, böyle vicdansız insanların cezasız kalması hepimiz için büyük bir acı olur. Bu bir can, insandan farksız” diye konuştu.

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