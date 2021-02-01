Şehit Mehmet Tekcan'ın ismi parkta yaşatılacak

Erenler Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında, geçen yıl görevi başında gerçekleşen trafik kazası sonrası şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan’ın isminin ilçede bulunan bir parka verilmesi kararlaştırıldı.



Erenler Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 11 maddenin karara bağlandığı mecliste, Başkan Kılıç devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının 5. maddesine göre 9 adet saha aracı alınması kabul edilirken, 7. maddesinde ise 2020 yılı ekim ayında Erenler’de görevi başında gerçekleşen trafik kazası sonrasında şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan’ın isminin parkta yaşatılmasına karar verildi.



Korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan tedbir, önlem ve denetlemelerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, "Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kamu, kurum ve kuruluşları, cami ve berber salonları olmak üzere dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, Zabıta ekiplerimizde Pazar yerlerinde HES Kodu, mesafe ve maske denetimlerine devam ediyor. Bunlarla birlikte Kültür ve Sosyal İşler ekiplerimizde başta karantinada olan vatandaşlarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizin yanında olmaya devam ediyor" dedi.



Şehidin adı parkta yaşayacak

Şehit Tekcan'ın adının parkta yaşatılacağını kaydeden Başkan Kılıç, "2020 yılı ekim ayında ilçemizde hepimizi derinden üzen bir kaza olmuştu. Görevi başında olan İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi yolcu minibüsü ile çarpışmış ve polis memuru Mehmet Tekcan şehit olmuştu. Bizde genç kardeşimizin, şehidimizin ismini yaşatmak için bir parkımıza ismini vermek istedik" diye konuştu.

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