Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti

İHA

Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti

– Sakarya’nın Karasu ilçesinde dört katlı binanın kullanılmayan bir dairesinin düşmekte olan pencere camları, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde olası bir faciaya sebep olmadan kaldırıldı.
Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dört katlı Pişkin Apartmanı’nın üçüncü katında bulunan atıl durumdaki dairenin pencere camlarının kırılmış durumda olduğunu ve aşağıya düşmesine ramak kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek binanın üçüncü katında bulunan boş dairenin tehlike saçan penceresine müdahale eden ekipler, aşağıya düşmekte olan cam parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı.
Cadde sakinlerinden Hakan Çakmak ise durumun ciddiyetinden bahsederek, “Bir haftadır cam vardı. Neredeyse insanları kafasına düşecekti hatta parça parça yere düşmeye başlamıştı. Bizde durumu yetkililere bildirdik. Hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Allah razı olsun onlardan, kimsenin başı ağrımadan bir sıkıntı olmadan kurtulduk. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Mehmet Tekcan'ın ismi parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Tekcan'ın ismi parkta yaşatılacak
800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında silahla vurulmuş halde buldu Köpeği öldürdüğünü iddia ettiği kişiden ise şikayetçi oldu
YEREL HABERLER 800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında ...
Kısıtlamaları ihlal edenlere 157 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal edenlere 157 bin TL ceza kesildi
Evinin önündeki aracı kurşunlandı
YEREL HABERLER Evinin önündeki aracı kurşunlandı
Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan ...
Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası
YEREL HABERLER Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları ...
Denetimler sonuç verdi vaka sayıları sıfırlandı
YEREL HABERLER Denetimler sonuç verdi vaka sayıları sıfırlandı
İHA muhabirinin acı günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin acı günü
3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri Bahçe duvarının arkasına saklanıp uyuşturucu kullandılar
YEREL HABERLER 3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri Bahçe duvarının ...
Düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı
YEREL HABERLER Düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ...
267 ekip ve 717 polis ile göçmen kaçakçılığı uygulaması Uygulamada aranması bulunan 7 şahıs ile 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 267 ekip ve 717 polis ile göçmen kaçakçılığı ...
Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi operasyonla yakaladı
YEREL HABERLER Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi ...
Seyir halindeki motosikletin üzerine yatan sürücü ölümle dans etti Hem kendini, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosikletin üzerine yatan sürücü ...
İngiltere’de cenazesi sahipsiz kalan genç için bakanlık devreye girdi Cenaze, uçuşların iptal olduğu İngiltere’den Bakan Çavuşoğlu’nun talimatıyla getirildi Oğlunu kaybeden 56 yaşındaki Zehra Sayal: “Oğlum buraya getirilemeseydi biz kahrolurduk”
YEREL HABERLER İngiltere’de cenazesi sahipsiz kalan genç için ...
Uzmanlardan salgın döneminde kadınlara `erken teşhis´ uyarısı 
YEREL HABERLER Uzmanlardan salgın döneminde kadınlara `erken teşhis´ ...