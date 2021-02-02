Türkiye’de ilk Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı İlk olma özelliğini taşıyan merkez, SAÜ’de Bakan Yardımcısının katılımıyla hizmete açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: “Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor” SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı İlk olma özelliğini taşıyan merkez, SAÜ’de Bakan Yardımcısının katılımıyla hizmete açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: “Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor” SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk”

İHA

Türkiye’de ilk Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açıldı İlk olma özelliğini taşıyan merkez, SAÜ’de Bakan Yardımcısının katılımıyla hizmete açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: “Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor” SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk”

Savunma Teknolojileri, Mühendislik ve Ticaret A.Ş.(STM) ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımı ile gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Sayan, “Kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak; 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahamızı gözlemlemek kadar önemli ve gereklidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) öncülüğünde, STM’nin ana yükleniciliğinde Sakarya Üniversitesi ile birlikte, geçtiğimiz yıl imzaları atılan ‘Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye’nin kalkınma önceliklerini desteklemek amacıyla üstün olduğu alanlarda yaptığı çalışmalar kapsamında büyük bir adım daha atıyor. Türkiye’nin milli siber güvenlik çalışmalarına öncülük eden STM işbirliğinde kurulan merkez, kritik altyapılar konusunda siber güvenlik alanında Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Elektrik dağıtımı, su yönetimi, elektronik haberleşme, kritik kamu hizmetleri ve finans gibi alanlarda düzenlenebilecek siber saldırılarda Türkiye’nin kritik altyapılarının güvenliğini sağlayacak olan Ulusal Test Yatağı Merkezi SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen törenle açıldı. Gerçekleşen törene Bakan Yardımcısı Sayan’ın yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ile Sakarya il protokolünden, üniversiteden ve STM’den üst düzey katılımcılar yer aldı.

Ulusal varlıklarımızı yerli ve milli siber güvenlik ürünlerimiz ile korumamız gerekmektedir
Projenin uygulayıcısı SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, “Ülkeler siber güvenliği artık milli güvenliğin bir parçası olarak görmektedirler. Fiziksel sınırlarımızı; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin marifeti ile korumamızın yanında siber uzaydaki tüm ulusal varlıklarımızı yerli ve milli siber güvenlik ürünlerimiz ile korumamız gerekmektedir. 2010 yılında İran’ın uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alan saldırı, kritik alt yapılara yapılan siber saldırının miladı olarak kabul edilmektedir. Bu saldırıda nükleer tesise zarar verilmiştir. Sakarya Üniversitesi, Kritik Alt Yapıların korunması amacı ile test yatağı merkezlerinin kurulumunun bir ihtiyaç olarak görmüş ve bu alanda sahip olduğu bilgi, birikimiyle eylem planındaki stratejik amaç ve hedeflere katkı sunmak istemiştir. Bu vizyon doğrultusunda da STM firması ile işbirliği yaparak Türkiye’de bir ilk olan Kritik Alt Yapılar Test Yatağı Merkezini kurmuştur” dedi.

Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün aslında çok fazla riski de hayatımıza sokuyor
Cep telefonları ve alt yapıların risk potansiyelini arttırdığını belirten Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürün aslında çok fazla riski de hayatımıza sokuyor. Siber güvenlik alanında baktığımızda bugün en çok kullandığımız cep telefonlarımız ve altyapılar bizim için risk potansiyelini artırmakta. Yurt dışında sıkça rastladığımız Kritik Alt Yapılara yönelik oluşturulmuş test yatağı merkezini ilk kez ülkemizde de hayata geçirmiş olduk” diye konuştu.

Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk
Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bu test yatağı Türkiye’de bir ilk ve inanıyorum ki kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması bakımından sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak. STM gibi önemli bir savunma sanayi kuruluşumuzla işbirliği yaparak sektöre katma değeri yüksek bir hizmet sunabilme imkanına kavuştuk. SAÜ Bilgi Güvenliği, Enerji Depolama, Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri alanlarında Türkiye’de ilk üçte yer aldı. 4 alanda ilk onda; 20 alanda ise hacim ve kalite bakımından en iyi bölge olan 1. Bölgede kendine yer buldu. Gururla ifade etmek isterim ki SAÜ, artık bilgiyi ürüne dönüştüren, sahada koşturan ve patent ve faydalı model ticarileştirmesi yapan bir üniversitedir. Kısacası SAÜ, rüzgarı arkasına almış ve onu etkin bir şekilde kullanmayı sağlayacak yapısal değişimleri sağlamıştır. Bugün Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezimizi açıyoruz. Sektör, su ve elektrik altyapısının güvenliğinin sağlanması, siber savunma ürünlerinin test edilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde bu merkezden faydalanacak. Hedefimiz ülkemizin kritik altyapı kabul ettiği her alanı içine alacak şekilde merkezimizi büyütmek ve Sakarya Üniversitesini bir siber güvenlik üssü haline getirmektir” şeklinde konuştu.

Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Kritik alt yapılar denilince bir ülkenin ve içinde yaşayan insanların refah düzeyini artıran ve hayat boyu ihtiyaç duyulan temel yapı taşlarını oluşturuyor. Altyapıların kritikliği, sağlıklı işlemediğinde veya kullanılamaz durumda geldiğinde oluşturacağı etkinin büyüklüğü ile ölçülüyor. Bu sistemlerde yaşanabilecek bir problem, devletin ve toplumun güvenliği ile ekonomik, sağlık ve refah gibi değerlerine büyük zararlar verebiliyor. Kritik altyapılar arasında bilgi ve iletişim altyapılarının diğer tüm altyapılarla ilişki nedeniyle ayrın bir öneme sahip. Zira bugün bilgi ve iletişim teknolojileri her sektörü için gelişimde anahtar konumunda. Ulaşımdan, enerjiye, sağlıktan, endüstriye kadar her alanda bilgi ve iletişim teknolojilerini çokça kullanmaya devam ediyoruz. Enerji, finans, sağlık, ulaşım sistemleri, savunma gibi sektörlerin teknolojinin imkanlarından yararlanması muhakkak ki hepimizin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Ancak her nimet gibi teknolojinin de bazı külfetleri, bazı yan etkileri olabiliyor. Bireysel olarak maruz kalabileceğimiz saldırılara oranlar bir şehrin hatta tüm ülkenin günlük hayatını sekteye uğratma ve telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olma potansiyeli taşıyor. Siber güvenlik kendi başlı başına büyük önem taşırken kritik altyapılar söz konusu olduğunda bu önem seviyesi daha da artıyor. Siber saldırılar ile küçük bir kontrol sisteminin ele geçirilmesi ile başlayan gelişmelerin tüm ülkeyi karanlığa gömdüğü örnekler geçtiğimiz aylarda birçok ülkede yaşandı. Ülkeler bu saldırılar ile adeta diz çökmeye zorlanıyor. Bu nedenle kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak; 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahamızı gözlemlemek kadar önemli ve gereklidir. Ben birde haber vermek istiyorum. Sakarya ilimizin Telekom noktasında fiber kent dönüşümünün bu sene içerisinde tamamına yakını dönüşümlü olarak yapılacak. Onu da burada ben açıklamak istedim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 ...
Otomobil takla attı; 1'i bebek, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; 1'i bebek, 4 yaralı
Sakarya'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü; katil eşi ve sevgilisi çıktı
YEREL HABERLER Sakarya'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü; katil ...
Parçalanmış ceset olayında kan donduran detaylar Kocasını, aynı evde kaldığı sevgilisiyle birlikte öldürerek parçalamışlar Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdükten sonra ülkeden kaçtılar
YEREL HABERLER Parçalanmış ceset olayında kan donduran ...
Engelli aracından kaçan otomobil beton mikseri ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Engelli aracından kaçan otomobil beton mikseri ile ...
Kazada babasını kaybeden genç kız: Babam toprağın altındayken sürücü babasının yanında
YEREL HABERLER Kazada babasını kaybeden genç kız: Babam toprağın ...
Sakarya D-100 Karayolu’ndaki feci kaza Hasta taşıyan ambulansın U dönüşü yapan tırla çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Sakarya D-100 Karayolu’ndaki feci kaza Hasta taşıyan ...
Toplu İş Sözleşmesi yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Toplu İş Sözleşmesi yüzleri güldürdü
Ambulans ve otomobil, TIR´a çarptı: 8 yaralı 
YEREL HABERLER Ambulans ve otomobil, TIR´a çarptı: 8 yaralı 
Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı: 2'si ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı: 2'si ağır 8 ...
Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti
Şehit Mehmet Tekcan'ın ismi parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Tekcan'ın ismi parkta yaşatılacak
800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında silahla vurulmuş halde buldu Köpeği öldürdüğünü iddia ettiği kişiden ise şikayetçi oldu
YEREL HABERLER 800 tavuğa bekçilik eden köpeğini dere kenarında ...
Kısıtlamaları ihlal edenlere 157 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal edenlere 157 bin TL ceza kesildi
Evinin önündeki aracı kurşunlandı
YEREL HABERLER Evinin önündeki aracı kurşunlandı
Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Yağmur suyu kanalına düşen araçtan yara almadan ...
Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları iddiası
YEREL HABERLER Görüntülenen çocukların uyuşturucu kullandıkları ...
Denetimler sonuç verdi vaka sayıları sıfırlandı
YEREL HABERLER Denetimler sonuç verdi vaka sayıları sıfırlandı
İHA muhabirinin acı günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin acı günü
3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri Bahçe duvarının arkasına saklanıp uyuşturucu kullandılar
YEREL HABERLER 3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri Bahçe duvarının ...
Düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı
YEREL HABERLER Düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ...