DEAŞ´ın sözde bakan yardımcısı Sakarya'da sahte kimlikle gizlenmiş



Güven HASBAS/ ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, farklı şehirlerde kısa süreli kalan ve bir süre önce de Sakarya´ya gelerek sahte kimlikle barınan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TEM Daire Başkanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarat çalışmasında DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Ürdün uyruklu A.Z.A.AD'nin Sakarya'da olduğu tespit edildi. DEAŞ mensubunun, terör örgütünün Suriye ve Irak gibi ülkelerde hakim olduğu bölgelerde 2014 ile 2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Şahsın yine aynı bölgelerde esir altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu sahte kimlikle Sakarya'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ'lı terörist sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-03 12:51:41



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