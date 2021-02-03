1 ayda fuhuş suçundan 3 kişi yakalandı Sakarya'da fuhuş suçuna karışan kişi sayısı önceki aylara göre büyük oranda azaldı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde 3 kişi yakalanırken fuhuş suçuna karışan kişi sayısı önceki aylara göre büyük oranda azaldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, son 30 günde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin dört bir yanında fuhşa yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü adreslere baskın yaptı. Polis, Serdivan ve Adapazarı ilçesinde girilen adreslerde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 2'si yabancı kadın toplamda 3 kişiye ‘fuhuş yapmak’ ve ‘fuhşa aracılık’ suçlarından idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yabancı kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

Öte yandan, fuhuş suçlarında 2020'nin son aylarına göre azalma oldu. Daha önceki aylarda, bir ayda 15'ten fazla kişi yakalanıp, onlarca adrese baskın yapılırken bu oran büyük ölçüde azaldı.

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