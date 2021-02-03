İl Risk Azaltma Planı SUBÜ’de görüşüldü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ile İl Risk Azaltma Planı’nı görüşmek için bir araya geldi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ı ağırladı. İl Risk Azaltma Planı hazırlanması noktasında iş birliğinin görüşüldüğü toplantıda Kimya Mühendisi Dr. Özge Aktaş Panta, Jeofizik Mühendisi Zeliha Akçe, Jeoloji Mühendisi Emel Atasoy ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürü Kenan Çolak da yer aldı.



AFAD’ın gerçekleştireceği tüm çalışmalara tam destek sağlamaya hazırız

Afetlere yönelik olarak birçok zeminde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve sahada da yer aldıklarını aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DAMER) aktif bir şekilde çalışarak saha araştırmaları neticesinde hazırladığı raporları ve bilimsel veriler ışığında alınması gereken tedbirleri kamuoyuna açıklıyor. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Naci Çağlar deprem konusunda şehrimizin en bilgili ve güçlü isimlerinden. Binaların analizini çok iyi yapabilen bir eğitimci. Kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. DAMER Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel de son dönemdeki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ile SUBÜ Arama ve Kurtarma Personel Ekibimiz afet durumlarına kendilerini her an hazır tutuyor ve afetlerde aktif olarak görev alıyorlar. Üniversite olarak çeşitli kurumlarla bu anlamda iş birliğine de katkı sağlıyoruz. AFAD’ın gerçekleştireceği tüm çalışmalara tam destek sağlamaya hazırız” dedi.



Birlikte Türkiye’ye örnek bir çalışma ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum

Türkiye İl Afet Müdahale Planı’nın yapıldığını belirten AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Burada işin özü afet öncesi yapılacaklara ilişkin olacak. Türkiye Risk Azaltma Planı öncelikle illerden başlamak üzere alttan yukarı doğru oluşturulacak. Biz valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve iki üniversitemizle dörtlü bir protokol hazırlayarak örnek bir ilerleme kaydetmek istiyoruz. Burada sekreterya işlemlerini kurumumuz, teknik çalışmaları ilgili bütün kurumlar ve destek çalışmalarını ise akademik anlamda üniversitelerimizin yürütmesini arzu ediyoruz. 7 ilde pilot çalışma yapıldı. Ama bazı eksiklikler var ve bunları gidereceğiz. Sivil toplum kuruluşları da destek olacak. Koordineli bir çalışmayla sadece deprem değil; sel, yangın vb. afetleri de ele alacağız. Çalıştaylar yaparak afet risklerini ortaya koymayı hedefliyoruz. Süreç valilerin başkanlığında ve sorumluluğunda yürütülecek. Ancak üniversitelerimiz olmadan bu süreç eksik kalır. Birlikte Türkiye’ye örnek bir çalışma ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.