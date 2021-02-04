Karasu´dan Köstence´ye ilk RO-RO seferi yola çıktı

Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinden Romanya´nın Köstence Limanına gerçekleştirilecek olan ilk RO-RO seferi; saat 00.45´te gerçekleşti. İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi.
Sakarya´nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı´ndan Romanya´nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanı´na gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR´ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45´te gerçekleştirildi. Karasu´dan Köstence´ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına varması bekleniyor. Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.
TIR´ları ile gemiye binemeyen sürücüler ise kendileri için hazır bekleyen araçla karayolu üzerinden Romanya´ya doğru yola çıkarken geminin saat 14.30 sularında Romanya´da olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR Onur GÜDEN
2021-02-04 01:17:22
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