Romanya'ya 72 saatte ulaşan tırlar bu seferler ile hızını 5 katına çıkartacak İki ülke arasındaki ilk sefer başladı 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcunun bulunduğu Ro-Ro gemisi yola çıktı

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Türkiye’den Avrupa’ya yeni taşımacılık rotasının ilk seferi Sakarya Karasu’dan Romanya’nın Köstence kentine 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcunun bulunduğu RoRo gemisiyle başladı.

Türkiye’den Avrupa’ya yeni taşımacılık rotası Karasu’ya çevrildi. Sakarya Karasu’dan Romanya’nın Köstence kentine 16 dorsenin, 28 tırın ve 12 yolcunun bulunduğu RoRo gemisiyle başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan üzerinden kara yoluyla Romanya’ya 72 saatte ulaşan tırlar, Karasu limanında RoRo seferleri sayesinde yaklaşık beş katı hızla Köstence Limanı’na gidebilecek. Yoğun talebin olduğu Karasu Köstence arasındaki sefer için sefer sayılarının arttırılması bekleniyor. Karasu Limanı’ndan hareket eden RoRo gemisinin bugün saat 13:45 sıralarında Köstence Limanı’nda olması bekleniyor.

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