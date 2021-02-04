Teslim olan PKK üyesi kadın Sakarya´da ailesiyle buluştu



Ramiz Kaan OKTARADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ikna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt üyesi 1 kadın, güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl sonra ailesiyle buluşan kadın ile annesi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında PKK/KCK'ya katılarak Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen kadın, yapılan ikna çalışmaları sonrasında terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Teslim olmasının ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen kadın, burada ailesiyle buluştu. 6 yıl sonra kızı ile buluşan anne Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen (1) kadın şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olmuştur. Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın, 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşmasından sonra, şahsın annesi Sakarya Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etmiştir. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-02-04 22:25:28



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