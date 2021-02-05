Sakarya’da bir ayda 18 kişi uyuşturucudan tutuklandı Sakarya polisi bir ayda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 72 kişiden 18’i ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Ocak ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Girilen adreslerde 81 bin 59 adet captagon uyuşturucu madde hap, 119 adet extacy, 271 gram sentetik uyuşturucu,18 kilo esrar maddesi, 70 gram skunk, 416 gram metamfetamin, 12 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 6 bin 730 TL ele geçirildi. Ayrıca bu adreslerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ile madde satışında kullanılan 5 adet hassas terazi ele geçirilirken yürütülen toplam 61 operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 18'i tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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