Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün ceza almasını istiyor Babasının hayatını kaybettiği gün hamile olduğunu öğrendi, üzüntüden bebeğini düşürdü Kazada hayatını kaybeden babası için adalet isteyen Damla Tazegül Üstün: “Ben babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim, sevincini yaşayamadan kaybettim bebeğimi” “Babamın ölümüne sebep olan sürücü bir gün bile içeride yatmadı, ceza almasını istiyorum”

İHA

Kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün ceza almasını istiyor Babasının hayatını kaybettiği gün hamile olduğunu öğrendi, üzüntüden bebeğini düşürdü Kazada hayatını kaybeden babası için adalet isteyen Damla Tazegül Üstün: “Ben babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim, sevincini yaşayamadan kaybettim bebeğimi” “Babamın ölümüne sebep olan sürücü bir gün bile içeride yatmadı, ceza almasını istiyorum”

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 yıl önce sürücü S.Ç.’nin aracının çarpması neticesinde hayatını kaybeden Medeni Tazegül’ün kızı Damla Tazegül Üstün, "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakılan sürücünün tutuklanması için gözyaşlarıyla adalet istedi.
Babasının öldüğü gün hamile olduğunu öğrendiği ve aynı gün bebeğini de kaybeden genç kız, “Ben babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim. Bayramda baba diye buraya geliyorum, dertleşmeye buraya geliyorum, babamı özleyince ben mezarına geliyorum. Ama babamın ölümüne sebep olan sürücü S.Ç., bir gün bile içeride yatmadı. Ben artık S.Ç.’nin ceza almasını istiyorum” dedi.
Damla Tazegül Üstün, 3 Aralık 2019 günü Serdivan ilçesinde babası 58 yaşındaki Medeni Tazegül’ü feci bir kazada kaybettiğini öğrendi. Faciaya sebep olan sürücü S.Ç., kaldırıldığı hastanede "şizofreni" tanısı konulunca serbest bırakıldı. Yaklaşık 2 yıldır, babası için adalet arayan Üstün’ün gözyaşı bir gün olsun dinmedi. Sakarya’daki mahkeme, aracı kullanan üniversite öğrencisi genç kızın kati raporu çıkana kadar tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Babasının hayatını kaybettiği gün hamile olduğunu öğrenen ve çocuğunu da aynı gün kaybeden Damla Üstün, kendisi babasının mezarından ayrılamazken ailesiyle hayatına devam ettiğini söylediği sürücünün tutuklanması için "adalet" çağrısı yaptı.

Babama çarparak olay yerinden kaçmış
Serbest kalan sürücünün kaza anında yaptıklarını anlatan Damla Tazegül Üstün, “3 Aralık 2019 Salı günü babam günlük evde rutin işlerini hallettikten sonra alışveriş yapmak için saat 14.00’da dışarıya çıkıyor. Yayaların yürümesi zorunlu olduğu yaya yolundan yürümesini devam ediyor ve yaya yolunda yürüdüğü esnada görgü şahidinin anlattıklarını anlatıyorum ben, bu bizim dosyamızda da var, görgü şahidi hanımefendi de yolun karşı tarafında duruyor. Babam arkası dönük yolda devam ederken kadın şundan bahsediyor; ‘öyle bir ses duyduk ki diyor, sanki gümbür gümbür deprem oluyormuşçasına bir ses ve hızla bir araba gelmiş, babam hiç fark edememiş çünkü o kadar hızlı gelmiş ki. Kadın diyor ki baban arkasını dönemeden zaten kaldırımda babanı ezdi ve fırlattı.’ Babamı ezip fırlattıktan sonra olay yerinden hemen kaçmış. Babama çarptıktan sonra biraz daha ileriye gidiyorlar, orada farklı bir araca çarparak duruyorlar, sürücünün annesi artık el frenini çekiyor” dedi.

Kızları ceza almasın diye rapor peşine düşmüşler
Sürücünün Eskişehir’de aldığı "şizofren" raporuna rağmen üniversitede eğitimine devam ettiğini kaydeden Damla Tazegül Üstün, “Kaza olduğu zaman aile, kızının psikolojik problemleri olduğunu söylüyor. Sürücü S.Ç., Eskişehir’de Ruh ve Sinir Hastalıklarına yollanıyor, orada 3 haftalık gözetim altında tutuluyor. Oradaki raporda şizofren olduğuna dair çıkıyor. Ama biz bu raporu kabul etmiyoruz çünkü neden kabul etmiyoruz, ciddi anlamda bu boyutta rahatsızlığı olan kişi şuanda bu kadar rahat sosyal hayatına devam edemez. Okuluna devam ediyor, arabasını kullanıyor, arkadaşları ile sosyal hayatına devam ediyor. Sırf kızları ceza almasın diye bir rapor peşine düşmüşler. Ve o raporu aldıklarında kızlarının içeriye girmesine engel olmaya çalışıyorlar. Ama o raporu alırken de S.Ç. hala üniversitesine devam ediyor, Sakarya Üniversitesi Mimarlık öğrencisi ve hala okumasına devam ediyor” şeklinde konuştu.

Suçu kabul etmiyorlar, gelip özür dahi dilemediler
Üstün, kazaya sebep olan ailenin kendilerinden özür dilemediğini ifade ederek, “Mahkemede verdikleri ifadeler şunlar; biz bir yayaya çarptığımızı görmedik, o kadar hızlıydık ki biz kendi canımızın derdindeydik, S.Ç. diyor ki; ben Eskişehir’de yatarken birine çarptığımdan bile haberdar değildim bunları söyleyip, yalan ifadelerde bulunurken, gören kişilerde çarptıklarını gördüler ve hatta olay yerinden kaçtılar, kaçtıktan sonrada diğer insanlara da yayanın durumu nedir, öldü mü veya yaşıyor mu diye sorularda bulunmuşlar. Ben 1 yıl 2 aydır bu konuyla alakalı mücadele veriyorum ve sonuna kadar da mücadele vereceğim zaten. Hiçbir şekilde tutuklama olmadı, biz bu mahkememizde de zaten tutuklama talep ettik, reddedildi. Hep yalan dolanda bulunuyorlar, ifadeleri sürekli değişiyor. Suçu hala kabul etmiyorlar. Bu konuyla alakalı ben sürücü S.Ç.’yi veya annesini sokakta görsem tanımam çünkü hiçbir şekilde gelip özür dahi dilemediler, başınız sağ olsun, sizin acınız bizim acımız demediler” ifadelerini kullandı.

Mahkemeden yüzümüzü güldürecek sonuç alamıyoruz
Son çarelerinin Mayıs ayında gerçekleşecek olan mahkeme olduğunu ifade eden acılı kadın, “Biz hala Mayıs ayına atılan mahkemeyi bekliyoruz. Adli tıp raporunu bekliyoruz, bizim artık son çaremiz Mayıs ayındaki mahkememiz. Şuanda raporları olduğu için Eskişehir’den rapor aldıkları için mahkemede de hiçbir şekilde bizim yüzümüzü güldürecek bir sonuç alamıyoruz. Ben şunu talep ediyorum hiç olmazsa Mayıs ayına kadar bir tutuklanma olsun. Hiç olmazsa bu kişinin yaptığı olayın bir karşılığı olsun” dedi.

Babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim
Babasının öldüğü gün hamile olduğunu ve yaşadığı acı sebebi ile çocuğunu düşürdüğünü gözü yaşlı şekilde anlatan Damla Tazegül Üstün sözlerin şöyle tamamladı: “Biz hala Mayıs ayına atılan mahkemeyi bekliyoruz. Adli tıp raporunu bekliyoruz, bizim artık son çaremiz Mayıs ayındaki mahkememiz. Şuanda raporları olduğu için Eskişehir’den rapor aldıkları için mahkemede de hiçbir şekilde bizim yüzümüzü güldürecek bir sonuç alamıyoruz. Ben burada babamın mezarı başındayım, bayramda baba diye buraya geliyorum, dertleşmeye buraya geliyorum, babamı özleyince ben buraya geliyorum. Ama babamın ölümüne sebep olan sürücü S.Ç., bir gün bile içeride yatmadı. Benim babamın canının bedeli bu olmamalıydı. Ben bebeğimi kaybettim ama ben bebeğime yanamadım, onlar yüzünden kaybettim. Ben babamın öldüğü gün gebe olduğumu öğrendim. Sevincini yaşayamadan kaybettim bebeğimi. S.Ç. benden iki can aldı, benim ailemi paramparça etti, ceza almasını istiyorum isyanım bu.”
Kaza, 3 Aralık 2019 günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi’nde yaşandı. S.Ç. idaresindeki 54 E 8897 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, önce 58 yaşındaki Medeni Tazegül’e ardından da başka bir otomobile çarparak durabildi. Ağır yaralanan Medeni Tazegül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi alan sürücü, kaza sonrası sevk edildiği Eskişehir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde "şizofreni tanısıyla" rapor verilmesi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, dava hakkında karar verilmesi için sürücünün ruh sağlığı için çıkacak kesin raporu ve sürücünün ölümüyle ilgili hazırlanacak Adli Tıp raporunu bekliyor. Dava Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da bir ayda 18 kişi uyuşturucudan tutuklandı Sakarya polisi bir ayda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi
YEREL HABERLER Sakarya’da bir ayda 18 kişi uyuşturucudan ...
Teslim olan PKK üyesi kadın Sakarya´da ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER Teslim olan PKK üyesi kadın Sakarya´da ailesiyle ...
İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu Güvenlik güçlerine sığınan kadın, emniyette ailesine böyle sarıldı
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle ...
Akyazı’da iki sokak yenileniyor
YEREL HABERLER Akyazı’da iki sokak yenileniyor
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Zorlu süreçleri atlatmamızda destek oldunuz
YEREL HABERLER Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Zorlu ...
Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Hendek’e Mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu
SUBÜ’nün kampanyasına destekler sürüyor
YEREL HABERLER SUBÜ’nün kampanyasına destekler sürüyor
Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe Karasu oldu Karasu nüfusu, binde 31,3’lük bir artışla 66 bin 852 kişi oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da nüfus artış hızı en çok görülen ilçe ...
Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu
YEREL HABERLER Serdivan’da nüfus 148 bin 802 oldu
Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek
Adapazarı’nda nüfus bu yıl da arttı Nüfus binde 9,9’luk artışla 279 bin 127 oldu
YEREL HABERLER Adapazarı’nda nüfus bu yıl da arttı Nüfus binde ...
Karasu’da en çok o isim ve soy isimlerde değişiklik oldu
YEREL HABERLER Karasu’da en çok o isim ve soy isimlerde değişiklik ...
Sakarya’da TEM ekiplerince 1 ayda 39 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da TEM ekiplerince 1 ayda 39 şüpheli ...
Sakarya’da 1 ayda 9 bin 657 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi KOM ekiplerince yakalanan 50 şüpheliden 7’si tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 1 ayda 9 bin 657 adet cinsel içerikli hap ...
Başkan Işıksu, ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi projesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi ...
Romanya'ya 72 saatte ulaşan tırlar bu seferler ile hızını 5 katına çıkartacak İki ülke arasındaki ilk sefer başladı 16 dorse, 28 tır ve 12 yolcunun bulunduğu Ro-Ro gemisi yola çıktı
YEREL HABERLER Romanya'ya 72 saatte ulaşan tırlar bu seferler ile ...
Karasu´dan Köstence´ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
YEREL HABERLER Karasu´dan Köstence´ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Bali çeken gencin içler acısı hali kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bali çeken gencin içler acısı hali kameraya yansıdı
Durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan 15 gram ...
Avrupa’ya yeni ticaret hattı Karasu’dan İki ülke arasındaki ilk sefer saat 23.00’da Ro-Ro gemisi ile yapılacak IC İÇTAŞ Karasu Limanı Pazarlama Sorumlusu Furkan Atar: “Türkiye ve Karasu Limanı için tarihi gün”
YEREL HABERLER Avrupa’ya yeni ticaret hattı Karasu’dan İki ülke ...
İl Risk Azaltma Planı SUBÜ’de görüşüldü
YEREL HABERLER İl Risk Azaltma Planı SUBÜ’de görüşüldü
Eyüpspor - Sakaryaspor maçında olay
YEREL HABERLER Eyüpspor - Sakaryaspor maçında olay
Ümit Özdağ Sakarya´da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ümit Özdağ Sakarya´da bazı İYİ Partililerle bir araya ...
Akyazı’da 3 bin 623 alanda dezenfeksiyon işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Akyazı’da 3 bin 623 alanda dezenfeksiyon işlemi ...