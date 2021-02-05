Akyazı ilçe merkezi yenileniyor

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Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçe merkezinde yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyazı ilçe merkezinde 7001 ve 7002 Sokak’ta başlayan Çarşı içi yenileme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerince sürdürülen çalışmaları Başkan Bilal Soykan yerinde inceledi. Çalışmaları incelediği esnada esnaf ile de bir araya gelen Başkan Soykan; zemin düzeltme, yağmur suyu hattı yenilemesi, ışıklandırma ve begonit dekoratif parke çalışmalarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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