Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı 10 galibiyet 7 beraberlik 4 mağlubiyeti olan Sakaryaspor, 37 puanla 5. sıraya geriledi

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden ve 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyeti olan Sakaryaspor 37 puanla 5. sıraya gerilerken, pazar günü evinde oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Yeşilsiyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 37 puanla 4. sıradan 5. sıraya geriledi. 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Eyüpspor ile 11 berabere kalan Sakaryaspor, 7 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Rüstemler Tesisleri’nde idmanlara başlayan yeşilsiyahlı futbolcuların, mücadele gününe kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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