Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanından Twitter açıklaması Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil: “Yepyeni bir uygulama tasarlayarak Twitter’a bel bağlamaktan vazgeçmeliyiz”

Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, Twitter kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini ve alternatif bir yol bulunmasını gerektiğin i belirtti.

Son günlerde ülke gündeminde yer alan Twitter kısıtlamalarına ilişkin Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, bir açıklama yayınladı. İbil Twitter kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini ve alternatif bir yol bulunmasını gerektiğin i belirtti.



Terör örgütüne geçit veren bu mecralar neden aynı özgürlüğü Soylu ve Bahçeli’ye tanımadı?

Ersin İbil Twitter’ın uyguladığı kısıtlamalara ilişkin olarak, “Bilindiği gibi dijital medyanın önemi artık her alana sirayet etmiş durumda. Son günlerde Twitter tarafından uygulanan kısıtlamalar ile devletler üzerinde sağlanmaya çalışan baskılara hepimiz şahit olduk. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Donalp Trump’a ve birtakım vatandaşlara uygulanan tweet kaldırma ve kısıtlama maalesef ülkemizde de yaşandı. Her türlü propaganda ve örgütlenmeye kucak açan Twitter mecrası, ne oldu da önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ayrından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kısıtladı? Bir taraftan terör örgütüne geçit veren bu mecralar neden aynı özgürlüğü Soylu ve Bahçeli’ye tanımadı? Siyasilerin yanı sıra birçok vatandaşın da hesapları askıya alınarak ifade özgürlükleri elinden alındı. Bu durumda asıl konuşulması gereken, bireylerin kendilerini ifade etmesi için açılmış bu platformun son uygulamaları ile bunun aksi yönde bir grafik çizmesidir. İfade özgürlüğü tam da bu noktada sorgulanmalıdır” dedi.



Yapılması gereken şey başka çözümler bulmak olmalı

Twitter gibi mikroblog sitelerin amacının kişilerin ifade özgürlüklerini, anlık veri paylaşımlarını sağlamak olduğunu belirten Ersin İbil, bu mecranın amacının dışında hareket ettiğini dile getirerek, “Twitter kendi içerisinde kuralları olan ve bu kurallar çerçevesinde kullanıcılarına ifade özgürlüğü tanıyan bir sosyal platform. Ancak son uygulamalar ile bu durum çiğnendi. Kişisel görüşlerini ve ifade özgürlüğünün hiçe sayıldığı bu durumda, yapılması gereken şey başka çözümler bulmak olmalı” diye konuştu.



Bu gidişle Twitter Türkiye’de temsilci açmayacak

Twitter’a alternatif olacak uygulamaların kullanılması gerektiğini savunan İbil, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği ve faydalı olacak sosyal medya yasası ile temsilcilik açılması bekleniyordu. Ancak diğer mecralara göre burada bir direnme var. Bu gidişle Twitter Türkiye’de temsilci açmayacak ve ilk olarak bant şeklinde ve sonra tamamen silinip gidecek. Burada yapılması gereken alternatif uygulamalar. Birkaç yerli örneği var, destekliyoruz da ancak bu uygulamalar sadeleştirilmeli” şeklinde konuştu.



Yepyeni bir uygulama tasarlayarak Twitter’a bel bağlamaktan vazgeçmeliyiz

Ersin İbil, benzer uygulamaların sadeleştirildiği takdirde ilgi göreceğini ifade ederek, “Yerli ve milli uygulama konusu özellikle çok önemli. Bu anlamda hepimizin isteği bu uygulamaların kullanılması. Ancak sadelik kilit noktamız. Çünkü dijital medyada kitleyi çekmenin en kilit adımlarından biri de kolay ulaşılabilirlik. Bu bağlamda uygulamada rahatça hareket edemeyen kullanıcılar, kullanımları ile tercihlerini belli ediyor. Var olan uygulamaları sadeleştirmek ya da yepyeni bir uygulama tasarlayarak Twitter’a bel bağlamaktan vazgeçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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