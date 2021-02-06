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Canlı yayını mum ışığında yaptılar Televizyon programında SEDAŞ’a ilginç tepki Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti işte böyle gösterdiler Televizyon imtiyaz sahibi Zafer Tokuş: “Elektrik kurumuna olan tepkiye dikkat çekebilmek için mum ışığında program yaptık” Gazeteci Hüseyin Cumalı: “İnsanları soğuk ve karanlıkta bırakmaya kimsenin hakkı yok”

İHA

Canlı yayını mum ışığında yaptılar Televizyon programında SEDAŞ’a ilginç tepki Vatandaşın yaşadığı mağduriyeti işte böyle gösterdiler Televizyon imtiyaz sahibi Zafer Tokuş: “Elektrik kurumuna olan tepkiye dikkat çekebilmek için mum ışığında program yaptık” Gazeteci Hüseyin Cumalı: “İnsanları soğuk ve karanlıkta bırakmaya kimsenin hakkı yok”

Sakarya’da yerel bir televizyon kanalı, elektrik kesintilerine çözüm bulamayan firmaya tepki için ilginç bir programa imza attı. ‘Gazeteciler Soruyor’ isimli program, bu hafta mum ışığında sunuldu. TV264 imtiyaz sahibi Zafer Tokuş, “Bizim niyetimiz Sakaryalının elektrik kurumuna olan tepkisini gündeme getirmekti. Mum ışığında program yapalım diyerek bunu gerçekleştirdik” dedi.
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de elektrik dağıtımı yapan SEDAŞ, vatandaşı kış aylarında mağdur etmeye devam ediyor. Son günlerde dört şehirde de vatandaşı çileden çıkaran elektrik kesintileri sonrasında SEDAŞ’a tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Kış aylarında kesilen elektrikler doğalgazların çalışmaması, ev ile iş yerlerinde insanların karanlık ve soğukta kalmasına sebep oldu. Sakarya’da yayın yapan TV264 ise elektrik kesintilerine çözüm bulamayan SEDAŞ’a, vatandaşın yaşadığı mağduriyeti göstermek için ilginç bir yönteme imza attı. Her Cuma akşamı yayınlanan ‘Gazeteciler Soruyor’ programı, bu hafta mum ışığında sunuldu. İlginç anlara sahne olan program ile şehirde yaşanan kesintiler sebebi ile SEDAŞ’a bir kez daha tepki gösterildi.

Bıktıran elektrik kesintilerine mumlu canlı yayın
Programın moderatörü olan gazeteci Zafer Tokuş, “Aslında böyle bir romantik hava oluşturmamızın sebebi son aylarda biz Sakaryalıların çokça alışık olduğu bir manzara özellikle bu mumlar, sürekli olarak hayatımızın olağan bir parçası. Çünkü artık bıktıran elektrik kesintileri nedeniyle mumlar, floresan lambaları, aküler, jeneratörler Sakaryalıların bir vazgeçilmezi oldu. Sakarya’da artık bütün evlerde mumlar var. Burası Adapazarı her an elektrikler kesilebilir. Geride bıraktığımız günlerde Sakarya’da yağan kar sonrasında birçok ilçe ve bölgede elektrikler kesildi. Elektrikler kesilince binlerce Sakaryalı şuan ki görülen manzara ile saatlerini, kış gecelerini geçirmek zorunda kaldılar. Sakaryalılar 21’inci yüzyılda elektriksiz günler yaşıyor” diyerek programı başlattı.

Işıksız kalmak istemiyorsanız benim gibi tedbirli olun
Bir başka gazeteci Hüseyin Cumalı’nın ışıklar ile stüdyoya gelerek Sakaryalılara seslendiği anlar ise dikkatlerden kaçmadı. Cumalı vatandaşlara canlı yayın öncesinde şu ifadeler ile seslendi: “SEDAŞ’ın elektrik kesintileri için yayına hazırlıklı geldim. Her türlü hazırlığım var, bu akşam karanlıkta kalmayacağız. Sakarya halkımıza sesleniyorum, siz de benim gibi hazırlıklı olun. Ne olacağı belli değil; kar, yağmur, fırtına veya rüzgar yok ama her an elektrikler gidebilir, her an karanlıkta kalabilirsiniz. Dolayısıyla ışıksız kalmak istemiyorsanız benim gibi tedbirli olun.”

Sakarya’da elektriğin kesilmediği gün yok
Ocak ve Şubat ayları içerisinde toplam 200’e yakın elektrik kesintisinin olduğunu ve vatandaşın tepkisini gündeme getirebilmek için böyle bir programı gerçekleştirdiklerini aktaran Gazeteci Zafer Tokuş, “Bizim niyetimiz Sakarya’nın, Sakaryalının elektrik kurumuna olan tepkisini gündeme getirmekti. Nasıl dikkat çekebiliriz diye düşündük ve mum ışığında program yapalım diyerek bunu gerçekleştirdik, amacımız dikkat çekmek. Sakarya geneline bakıldığı zaman Ocak ve Şubat ayı içerisinde planlı kesinti sayısı 113, plansız kesinti ile bu sayının toplamı 200. Yani Sakarya’da elektriğin kesilmediği gün yok. Elektrik kurumu ticaret yapıyor ama Sakarya’nın onlarca ilçesi ve mahallesinde elektrikler kesildi. Yani buna bir tepki konulması gerekiyordu. Zaten pandemide zor durumda kalan esnaf birde elektrik kesilince iş yapamaz oldu. Nasıl bunu gündeme getiririz diyerekten, gazeteci arkadaşlar ile karar vererek haftada bir gerçekleştirdiğimiz ‘Gazeteciler Soruyor’ programına mum ışığında çıktık ve halkımıza bunu yaşatmak, göstermek istedik. İyi bir sonuçta aldık. Bu program öncesinde de AK Parti İl Başkanı da gerekli girişimi yapmış ve Ankara’ya giderek Sakarya’nın bu sorununu gündeme getirecekler. Eğer biz bir şey yaptıysak veya yapabildiysek ne mutlu bize. Önemli olan Sakaryalının sorununu gündeme getirmekti biz onun için mum yaktık” dedi.

İnsanları soğuk ve karanlıkta bırakmaya kimsenin hakkı yok
Yaşanan elektrik kesintisine oluşan tepkiye dikkat çeken gazeteci Hüseyin Cumalı, “Bu kentte uzun zamandan beri elektrik kesintisi yaşanıyor. Sokakta sürekli tepki var ama ne yazık ki elektrikler ile ilgili bir çözüm olmadı. Bir karış kar yağıyor burada elektrikler gidiyor ama Doğu illerinde 5 metre kar yağıyor elektrikler oluyor, demek ki burada bir sorun var. Biz bu kentin gazetecileri olarak mum ışığında yayın yaptık çünkü şehir bu konuyla alakalı sürekli tepki gösteriyor. Ben bir gazeteci olarak her zaman yanımda lamba ile geziyorum, evde herkes lambalar ile geziyor bu şaka gibi gelebilir ama Sakarya’da birçok insan cep telefonu ışıkları ile geziyor. Elektriklerin kesilmesi bir noktaya kadar tolere edilebilir ama elektrikler ile birlikte doğalgazlar kesildiği için asıl sorun burada başlıyor. Bu kentin vatandaşları karanlıkta kalmanın yanı sıra soğukta kalıyor. Kara kışta insanları soğukta bırakmaya ve karanlıkta bırakmaya kimsenin hakkı yok. Biz idarenin, ilgili kurumun yapacağı yatırımlar ile beraber bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Kamuoyunun beklentisi böyle, biz gazeteciler sadece bunu yansıtıyoruz” diye konuştu.

Mağdur edilen vatandaşın sesi olmak için tepki gösterdik
Sakarya’da yerel bir haber sitesinin yöneticiliğini yürüten gazeteci Safa Polat ise, Sakarya halkının sesi olabilmek için böyle bir tepki gösterdiklerini ifade ederek, “Yerel gazetecilerin, şehirlerinde yaşanan sorunları gündeme getirmek gibi bir misyonu var. Fakat biz SEDAŞ’ı uzun yıllardır beri yapmış olduğumuz haberler neticesinde herhangi bir şekilde verim alamadık. Sürekli olarak SEDAŞ’ın, Sakarya’da ki elektrik kesintileriyle vatandaşları mağdur etmesi sorununu bir türlü çözememiştik. Bizde sağ olsun TV264’te, Zafer Tokuş’un fikri ile böyle bir konuyu gündeme getirmek istedik. Çünkü gazeteciler toplumun vicdanıdır, gazeteciler yaşamış olduğu kentlerdeki sorunları nasıl gündeme getirebilirizle uğraşan insanlardır. Biz de Sakarya halkının 1 milyonu aşan nüfusu ile her gün, her hafta, her ay SEDAŞ’ın mağdur ettiği, elektriksiz bıraktığı insanların sesi olmak için bu akşam böyle bir tepki göstermek istedik. Umarım bu tepkimiz gerekli yerlere gider, umarım bunu bir siyasi olarak değil de bir şehrin yaşanan sorunlarının gündeme gelmesi amacı ile gazetecilerin bir tarzı olarak ele alırlar. Umarım bu yayınımız bir nebze olsun işe yarar ve SEDAŞ bu sorunu çözer” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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