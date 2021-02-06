Serdivan Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Serdivan Belediyesi ile Güvenlikİş Sendikası arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı.

Güvenlikİş Sendikası arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşmenin imzaları Serdivan Belediyesi'nde atıldı. 20212022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük ücret, net 3 bin 725 TL oldu. İmza töreninde Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkİş Sakarya İl Temsilcisi ve Demiryolİş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Güvenlikİş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Demiryolİş Sendikası Sakarya Şube Sekreteri Muammer Güneş hazır bulundu. Serdivan Belediyesi ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlikİş) arasında imzalanan toplu sözleşmenin tüm taraflar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



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