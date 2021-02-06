Güvenlik kamerasının altındaki kutudan 6'ncı kez bakır kablo çalındı



Levent KIZILASLAN-KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde cadde üzerinde bulunan internet hatlarının olduğu kutuya dadanan hırsızlar, 6 kez aynı noktadaki bakır kabloları çaldı. İnternet hattının olduğu kutunun üzerinde 3 yönlü kamera bulunmasına rağmen hırsızların yakalanmadan bakır kabloları çalmaya devam ettiğini belirten mahalleli, önlem alınmasını istedi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi´nde internet kablolarının olduğu bir kutunun kapağı kırılarak bakır internet kabloları çalındı. Daha önce de aynı noktada 5 kez hırsızlık olayının yaşandığını belirten mahalleli, internet kullanıcılarını bıktırdı. Şüpheli ya da şüphelilerin ana kutu altından kabloyu kesip yolun karşı tarafından ise aynı hattı bulup toprağı kazdıktan sonra kabloyu çektiği iddia edildi. İnternet hattının olduğu kutunun üzerinde 3 yönlü kamera bulunmasına dikkat çekti.

Mahallede oturan Uğur Fındık, "Kabloları kutudan kesiyorlar ve belirli bölgelerden de kazarak oradan da kabloları kesiyorlar. Daha sonra da kabloları söküp çıkartıyorlar. İnsanlar burada çok mağduriyet yaşıyor. Biz devamlı mağduriyet yaşıyoruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. İnsanlar boşu boşuna para ödüyor. İnternet gidiyor, kimse kullanamıyor. Yapılsa bile tekrar gelip kırıp alıp gidiyorlar. O kadar para ödeniyor, yazık" dedi.

Hırsızlık olayının sürekli yaşandığını söyleyen İsmail Ölmez, "Gece yarısı saat 03.00´ten sonra ses gelmeye başlıyor. Ben bu mahallede yaşıyorum, sesleri duyuyorum fakat nerden geldiğini anlamadım. Çatıdan yankı yapıyordu. Sesin çatıdan geldiğini düşündüm, fakat çatıda hiçbir şey yoktu. Meğer burada kabloları çalıyorlarmış. Arabayla kutuya çarpıyorlar. Kutuda lastik izleri var. Kutuya çarparak koparıyorlar. Bu kaçıncı sefer oldu. Buna gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Kutunun üzerinde kamera var ama adamların arkası gözüküyor. Kimlikleri tespit edilemiyor. Yine yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-02-06 16:20:03



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