Kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye ceza yağdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye ise sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 30 bin 714 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.