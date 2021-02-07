Pandemide sokak hayvanlarına büyük destek Türkiye geneline yayılan sokak hayvanlarına destek kampanyasına Türkiye’nin her yerinden destek

– Korona virüs sürecinin başladığı günden bu yana sokak hayvanlarına Türkiye’nin her yanından destek yağıyor. Bir çok ünlü isim, belediyeler ve vatandaşlar sokak hayvanlarını sokağa çıkma kısıtlamasında mağdur etmemek için sokak hayvanlarına yardım ediyor.

Türkiye genelinde başlatılan kampanyalara çok sayıda insan katılıyor. Sosyal medyada çok ilgi gören kampanyalara vatandaşların yan ısıra ünlü isimler de destek veriyor.

Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen kampanyalara katılan ünlü oyuncu Zeynep Sevim Tüzün, kediler için kedi kumu ve mama bağışladığını ifade ederek herkesi destek olmaya davet etti. Doğa ve hayvanlarla ilgili tüm projelerin içinde olduğunu ifade eden Zeynep Sevim Tüzün, “400 litre kedi kumu ile 750 kilogram kedi maması bağışladık. Sevimli dostlarımızı unutmadık. Gittiğimiz yerlerde hayvan barınaklarını ziyaret ediyoruz. Doğayı ve yaşamı seven birisi olarak, elimizden geldiği kadar tüm canlılar için emek harcamamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Türkiye genelinde özellikle minik çocukların projeleri dikkat çekiyor. Yiyecek etkinliklerinin yanı sıra, sokak hayvanların barınması için de yuvalar yapılıyor. Karlı geçen günlerde de bir çok belediye, kurum ve vatandaşlar doğadan yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

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