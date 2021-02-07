2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’nu 31 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker xx, Uğur Önay xx, Tolga Atasoy xx

Sakaryaspor: Oğuzhan Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Mehmet Boztepe dk. 76 x), Nuri Fatih Aydın xx (Oğuzhan Kayar dk. 76 xx), Berk İsmail Ünsal xxx (Hasan Bilal dk. 86 ?), Muhammet Reis xx (Çağrı Ortakaya dk. 60 xx), Devrim Taşkaya x (Alpay Koçaklı dk. 46 xx), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xxx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Onur Şirin xx, Ferhat Duman x (Alper Ademoğlu dk. 81 ?), Cem Aktaş xx, Nurullah Kaya xx, Alperen Park xx, Suat Kaya x, Eyüp Akcan xx, Aytaç Öden xx (Furkan Çetinkaya dk. 27 xx), İbrahim Hırçın x, Mahmut Metin xx (Çağrı Yağız Yasak dk. 74 x)

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 48 ve 76), Oğuzhan Kayar (dk. 84) (Sakaryaspor), Cem Aktaş (dk. 65) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

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