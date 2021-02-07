Yangını fark eden komşu faciayı önledi



Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde bir binanın üçüncü katında doğalgaz kombisinin yanmasının ardından alevler eve sıçradı. Yangını fark eden bir komşunun uyarısı sayesinde büyük bir facia önlendi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 241 nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katının balkonunda bulunan kombinin alev aldı. Alevler daha sonra balkon kapısı ve pencerele sıçradı. Karşı binada oturan Yaşar Serte isimli vatandaş, alevleri fark edince durumu itfaiyeye bildirerek komşularını uyardı. Evde uyurken yangına yakalanan aile, komşularının uyarısı sonrasında hemen doğalgaz ve elektrik girişini kapatarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken yangını fark eden komşu Yaşar Serte, "Bir an duman ve alevler gördüm, itfaiyeyi aradım ve hemen gidip kapıya vurdum içeride uyuyorlarmış. İtfaiye geldi ve müdahalede bulundu" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-02-07 18:59:09



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