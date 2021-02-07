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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni MYO binasında kaba inşaat tamamlandı

İHA

Yeni MYO binasında kaba inşaat tamamlandı

Kocaali’de inşaatı devam eden yeni meslek yüksekokulu binasında incelemelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıyıbık, kaba inşaatın tamamlandığı bilgisini vererek Denizcilik MYO’nun tam donanımlı bir binaya kavuşacağını söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; beraberinde Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir ve Kocaali Yüksekokul Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Engin Aşçı ile birlikte Denizcilik MYO’nun inşa edilen yeni binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Denizcilik MYO’nun 20202021 Akademik Yılı ile birlikte eğitimöğretim faaliyetlerine başladığını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Fikir Soframızda şehrimize ve ülkemize en verimli olabilecek biçimde enine boyuna tartışarak şekillendirdiğimiz meslek yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve geniş bir yenileme ile dönüşüm çalışması neticesinde istediğimiz niteliklere uygun hale getirdiğimiz binada çalışmalarını sürdürüyordu. Okul açma ve öğrenci alma hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bununla birlikte bir yandan da meslek yüksekokulu binasının inşaatı devam ediyordu” dedi.

Tam donanımlı hale gelecek
Sırada okulun eksikliklerini tamamlayarak tam donanımlı bir hale getirmek ve öğrencileri denizcilik akreditasyonuna sahip olarak mezun etmek olduğunu belirten Sarıbıyık, “Şu anda bu binamızda kaba inşaat artık tamamlanmış durumda. İnce işler kaldı. Geleceğin denizcilerini en donanımlı şekilde yetiştirecek, bilginin yanı sıra sahanın istediği beceriyi de katacağımız donanımlara sahip şık bir eğitim yuvası daha kazanıyoruz. Bu yılsonunda tamamlamayı hedeflediğimiz binamız toplam 6 bin 745 metrekare inşaat alanına sahip. Tamamlandığında 12 laboratuvara, 370 kişilik konferans salonuna, 11 sınıfa ve öğretim elemanı odalarına sahip olacak” diye konuştu.

Marka olmak istiyoruz
Uzun yıllar ilçeye gelmesi için yoğun çaba gösterdikleri okulun her geçen gün gelişiminin de önemli olduğunu aktaran Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, “Denizcilik eğitiminde marka yerlerden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultuda da desteklerimiz her anlamda devam edecek. İnşası süren yeni binamız hem ilçemize çok yakışacak, hem de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için çok güzel bir eğitimöğretim ortamı oluşacak. Okulla bağlantılı olarak ilerleyen dönemlerde ilçemizin ve şehrimizin elde edeceği birçok kazanım olduğuna inanıyorum. Biz destek olunması gereken her konuda imkânlarımız ölçüsünde desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

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