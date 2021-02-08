Sakarya'da kısıtlamayı ihlal eden 260 kişiye idari para cezası



Güven HASBAŞ-ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde kurallara uymayan 260 kişiye 292 bin 948 TL ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde 1-7 Şubat tarihlerinde yapılan denetimlerde hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 139 kişiye ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal 121 kişiye idari para cezası uygulandı. Bir haftalık denetimler ve uygulamalarda toplamda 260 kişiye 292 bin 948 TL idari ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-08 11:45:37



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