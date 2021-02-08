Karasu’da kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 26 kişiye 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışmalarını sürdürdü. Denetimler kapsamında ilçe genelinde kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye toplamda 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

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