Kumarda kaybedince çalıştığı depodan fındık çalıp tekrar bahis oynadı



Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, bekçi olarak çalıştığı depodan 37 ton fındık çalan Ö.D. polisin 3 aylık takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, internet siteleri üzerinden bahis oynadığı, bundan dolayı da kaybettiği paraları tekrar kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Ö.D çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı´ndaki bir fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Depodaki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan ekipler, yapılan incelemede siyah renkli bir aracın fındık deposuna gelip, belli bir süre durduktan sonra ayrıldığını saptadı. Ekiplerin 3 aylık takibi ile hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin gündüzleri depoda bekçi olarak görevli olan Ö.D. (31) olduğu belirlendi. Depoda bulunduğu sırada yakalanan Ö.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, internet siteleri üzerinden bahis oynadığı, bundan dolayı da kaybettiği paraları tekrar kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, hırsızlıktan elde ettiği paraları da tekrardan bahis sitelerinde kaybettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-02-08 16:23:33



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