Sakarya´da kıraathanelere yapılan denetimlerde ceza yağdı



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA'da koronavirüs tedbirlerine aykırı faaliyet yürüten 12 kıraathane işletmecisi ve kıraathanelerde oyun oynayan 99 kişiye ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak -5 Şubat 2021 tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathanelere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde; 12 kıraathanenin faaliyetine devam ettiği ve bu kıraathanelerde 8 kişinin kumar, 91 kişinin ise oyun oynadıkları tespit edildi. Tedbirlere aykırı olarak faaliyette bulunan 12 kıraathane işletmecisi ile kıraathanelere oyun ve kumar oynayan 99 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. İhlalde bulunan 111 kişiye toplamda 99 bin 268 TL ceza kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez Güven HASBAŞ

2021-02-08 17:10:46



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