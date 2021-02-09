Cip 25 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Güven HASBAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Kazada sürücü Yılmaz Altınbaş yaralandı.
Kaza gece yarısı meydana geldi. Esentepe istikametinde seyir halinde olan Yılmaz Altınbaş yönetimindeki 54 RF 646 plakalı cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Yuvarlanan cip zeytin ağacına çarpması sonucu durabildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Altınbaş, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Pamukova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Güven HASBAŞ
2021-02-09 01:29:26
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