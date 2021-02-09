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Başından vurulmuş halde bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Başından vurulan şahsın eşi, 5 yıl önce intihar ederek hayatını kaybetmiş Mahalle sakinlerinden Mehmet Tetik: “Vurulan vatandaş, kendi halinde, kendi başına yaşayan biriydi”

İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş halde yol kenarında cesedi bulunan Eyüp Gökçe'nin, 5 yıl önce boşanmak üzere olduğu ve barışmak için kendisinin evine giden eşinin de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.

Başından vurulmuş halde bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Başından vurulan şahsın eşi, 5 yıl önce intihar ederek hayatını kaybetmiş Mahalle sakinlerinden Mehmet Tetik: “Vurulan vatandaş, kendi halinde, kendi başına yaşayan biriydi”

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş halde yol kenarında cesedi bulunan Eyüp Gökçe'nin, 5 yıl önce boşanmak üzere olduğu ve barışmak için kendisinin evine giden eşinin de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Hırkalar Mahallesi mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cesedin 35 yaşındaki Eyüp Gökçe isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi. Gökçe'nin cansız bedeni, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde ise Eyüp Gökçe'nin başından vurularak öldürüldükten sonra otomobilden atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Barışmak için gittiği eşinin evinde intihar etti
Eyüp Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Eyüp Gökçe'nin bir çocuğunun annesi olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Sevim Gökçe'nin 12 Ocak 2016 tarihinde barışmak için gittiği Eyüp Gökçe'nin evinde intihar ettiği öğrenildi. Olay tarihinde bir süredir eşiyle ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Sevim Gökçe, eşi Eyüp Gökçe ile barışmak için Geyve Yörükler Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki evine gitti. İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı sırada Sevim Gökçe karnına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve geldiğinde eşini kanlar içerisinde bulan eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Gökçe hayatını kaybetti.

Mahallede herkesin tanıdığı biriydi
Yol kenarında cesedi bulunan Eyüp Gökçe’nin eşinin de intihar ettiğini belirten mahalle sakinleri ise Gökçe’nin alkol ve uyuşturucu kullandığını iddia etti. Mahalle sakinlerinden Recep Tetik, Gökçe’nin anne ile babasından ayrı yaşadığını, bir çocuk babası olduğunu söyledi. Tetik, "Konuyla alakalı hiçbir bilgim yok ama şahsen kendisini tanıyorum. Bundan 5 yıl önce hanımı da intihar etmişti. Çocuk bir bunalımda olabilir. Kendisi alkolde kullanıyor ama yine de olayın nasıl olduğunu bilemeyiz. Herkes tanıyor ama benim bir diyaloğum olmadı" dedi.

Eyüp Gökçe’nin kendi halinde yaşadığını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Tetik ise "Vurulan vatandaş, kendi halinde, kendi başına yaşayan bir vatandaştı. 5 sene öncede hanımı evde intihar etmişti. Gece saat 12 civarlarında olan bir olay. Bu sebeple kimin vurduğunu, nasıl olduğunu bilemiyoruz. Başka yerde vurulup oraya atılmışta olabilir, orada da vurulmuş olabilir. Evine yakın yaklaşık 200 metre bir yerde buldular. Tek yaşıyordu" diye konuştu.

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