Hendek mahallerinde asfalt çalışmaları başladı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yolları ve alt yapısı yenilenen mahallede sıcak asfalt serimi çalışmalarının başladığını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ulaşım eylem planı kapsamında yaya yolları ve alt yapısı yenilenen Başpınar Mahallesindeki güzergahta sıcak asfalt serimi çalışmalarının başladığını ardında da peyzaj ve ışıklandırma yapılacağını söyledi. Güvenli, konforlu ve modern ulaşım ağının önemli bir noktası olan Cumhur Yüzlü Caddesi, 1143 numaralı sokak ve Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Caddesi'ni kapsayan arterde çift taraflı kaldırım ve cep otopark çalışmalarını tamamlayan ekipler zaman kaybetmeden sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında yolun çehresi değişirken yaya ve araç ulaşımı adeta nefes aldı. Sıcak asfalt çalışmalarını bitirmek üzere olan ekipler, bu çalışmalarının ardından peyzaj ve ışıklandırma işlemine başlayacak. Daha sonra Ali Gaffar Okkan Bulvarında yapılacak ulaşım eylem planı çalışmaları kapsamında eski devlet hastanesinin önünde trafik güvenliğini sağlayacak dönel kavşak yapılacak.

Etap etap devam eden ulaşım eylem planının tamamlanmasının ardından şehir trafiğinin nefes alacağını söyleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Yaya geçişlerinin güvenli olması ve trafik akışının kesintisiz devam etmesini hedefleyen çalışmalar yapıyoruz. Düzeni ve kuralları olan bir akışın sağlanması için çalışıyoruz. Cumhur Yüzlü Caddesi, 1143 Sokak ve Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Caddesi'nde toplam uzunluğu 650 metreyi bulan güzergahta 195 araçlık cep otopark ve çift taraflı kaldırım yenileme çalışması yapıldı. Alt yapı güçlendirilerek, yağmur suyu hatları yenilendi, eskiyen ve işlevliğini kaybeden mazgallar yenileriyle değiştirildi. Şimdi bu güzergahta sıcak asfalt serim işlemi başladı. Bu sayede şehrimizin tüm sokak ve caddeleri modern bir görünüme kavuşuyor” dedi.

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