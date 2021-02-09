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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ bünyesinde çalışan sürekli işçilere yönelik yeni sözleşme imzalandı

İHA

SUBÜ bünyesinde çalışan sürekli işçilere yönelik yeni sözleşme imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde çalışan sürekli işçilere yönelik yeni sözleşme Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Koopİş Genel Başkanı Eyüp Alemdar tarafından imzalandı.
SUBÜ bünyesinde çalışan sürekli işçiler için yeni sözleşme imzalandı. Rektör Sarıbıyık çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.. Sözleşmenin imzalandığı toplantıda Türkİş Konfederasyonu Sakarya Temsilcisi Cemal Yaman, Koopİş Sakarya Şubesi Başkanı Şevket Ulusinan, Koopİş Genel Sekreter Yardımcısı Aytuğ Balaman, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen, SUBÜ Hukuk Müşaviri Dr. Öğr. Üyesi Ensar Lokmanoğlu, SUBÜ Personel Dairesi Başkanı Selim Uzun, SUBÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Haluk Tok ile işçi temsilcileri de yer aldı.
Süreç boyunca sendika ile birlikte çalıştıklarını aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Çalışanlarımızın mutluluğu ve kaynaklarımız arasında doğruyu ve makul olanı yakalamak adına çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeden, asgari ücretle de yetinmeyerek bir çözüm ürettik ve sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık. Yeni sözleşmenin çalışanlarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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