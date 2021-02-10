Sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Eskişehir Sanayi Sitesi içerisinde hurdacılık yaptığı öğrenilen kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tartıştığı arkadaşını vuran şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Sakarya Büyükşehir Terminali arkasında bulunan Eskişehir Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte hurda malzeme alım satım işi yapmakta olan 26 yaşındaki Nihat G. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Büyüyerek kavgaya dönüşen kavga neticesinde Nihat G., arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, yaralı Nihat G.’nin bacağından 6 adet kurşun çıkartıldığı öğrenildi. Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor.

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