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Şiyar davası sonrasında UCİM avukatından açıklama UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Asuman Gözüaçık: “Şiyar davası vicdan olarak bizi çok üzen ve akıl sağlığımızı zorlayan bir davaydı”

İHA

Şiyar davası sonrasında UCİM avukatından açıklama UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Asuman Gözüaçık: “Şiyar davası vicdan olarak bizi çok üzen ve akıl sağlığımızı zorlayan bir davaydı”

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç’a ilişkin yargılama bugün başladı. Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Asuman Gözüaçık, Şiyar’ın işkence yapılarak öldürüldüğünü belirterek, “Zira çocuğa resmen işkence yapılmış üzerine, çocuğu yakarak ölü bir halde deliller yok edilmeye çalışılmış bir davaydı bu dava” dedi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili yapılan incelemede Şiyar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 yaşındaki Şiyar’ın öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme 10 Haziran’a ertelendi
Duruşmaya Emine K. tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar anne Gülüzar A., Hami K., Yasin K. ile müşteki ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık, tanık ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıklardan temin edilen cep telefonların incelenmesine, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmesine, Şiyar Kılıç’ın herhangi bir cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığının araştırılmasına karar vererek, mahkemeyi 10 Haziran 2021 tarihine erteledi.

Dava sonrası açıklama
Dava sonrasında adliye önünde konuya ilişkin Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Asuman Gözüaçık, “Bugün Sakarya’da Şiyar davasına UCİM olarak yer aldık. Şiyar davası vicdan olarak bizi çok üzen ve akıl sağlığımızı zorlayan bir davaydı. Zira çocuğa resmen işkence yapılmış üzerine, çocuğu yakarak ölü bir halde deliller yok edilmeye çalışılmış bir davaydı bu dava. Biz UCİM müdahale talebinde bulunduk her ne kadar müdahale talebimiz reddedilmiş olsa da aile ve müşteki vekili ile iletişim halindeyiz, davayı takip etmeye devam edeceğiz. Duruşma 10 Haziran’a ertelendi. Duruşmada alınan kararlardan bir kaçı şöyleydi; tutukluluk hallerinin devamına karar verildi bütün sanıkların. Biliyorsunuz dosyada 4 tane sanık var; Hami Kıcı, Gülizar Amanet, Yasin ve Emine Kıcı’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sonrasında telefonlarının incelenmesi için savcılığa tekrar yazı yazılacak. Ve ardından Gülizar Amanet’in öz kızlarından birinin daha ifadesi alınacak tanık olarak, onun için de talimat yazılacak. Duruşmada ki gelişmeler böyle, biz UCİM olarak çocuklar vatandır diye yola çıktık. Vatanımızı, çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

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