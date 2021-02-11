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SAÜ Görsel İletişim Tasarımı öğrencisinin belgesel film projesine 2 ödül

İHA

SAÜ Görsel İletişim Tasarımı öğrencisinin belgesel film projesine 2 ödül

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi, ‘Çare’ isimli belgesel film projesiyle 2 ayrı ödül kazandı.
SAÜ STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Belgesel Film dersi kapsamında hazırlanan ve danışmanlığını Araştırma Görevlisi Savaş Yavuz’un, yönetmenliğini ise 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Sarı’nın üstlendiği ‘Çare’ belgeseli, Best İstanbul Film Festivali’nde ‘Special Winner’ kategorisinde ‘En İyi Belgesel Kısa Film’ ödülünü kazandı. İşitme engelli ve şekil bozukluğu bulunan Alper’in sanatla yaşama tutunma hikayesini anlatan belgesel, İstanbul Film Ödülleri’nde de ‘En İyi Engelli Konulu Kısa Film’ ödülünün sahibi oldu. ‘Çare’ belgeseli, Anatolian Kısa Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel Kısa Film’ dalında finalist olurken; Golden Bridge İstanbul Kısa Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel Kısa Film’ dalında resim seçkisi, First Time Filmmaker Sessions’da ve The LiftOff Sessions’da ‘Kısa Belgesel’ dallarında resim seçkisi olarak yer aldı.

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